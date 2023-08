Piano Strade, la mappa "Asfalto risanato e sicuro"

"Da luglio 2019 a oggi abbiamo fatto interventi su circa 140 strade, tra cui gli assi viari principali. In questa ultima parte di mandato amministrativo, contiamo di intervenire su altre 60 strade circa. Quindi chiuderemo la consiliatura avendo investito circa 15 milioni di euro, cifra che dimostra l’attenzione dell’amministrazione per la rete viaria. A questi investimenti si sommano gli interventi che saranno eseguiti come ripristini e attraverso patti di collaborazione". Lo garantisce l’assessore ai lavori pubblici Otello Numerini che con il sindaco Andrea Romizi ha illustrato il Piano strade del Comune. Intanto, il primo cittadino è convinto che alla fine del suo secondo mandato, previsto tra meno di un anno, "sul tema delle strade sarà restituita una città che ha superato tutte le criticità in materia, con una viabilità riualificata e sicura". Numerini ha ricordato il metodo finora adottato: "Abbiamo utilizzato i fondi di bilancio, e quindi di investimento, per mettere mano ai principali assi viari puntando alla ricostituzione dei corpi stradali. E’ avvenuto, ad esempio, in via Trattati di Roma, via Corcianese, via Pievaiola, strada Trasimeno Ovest, via Firenze, via Gregorovius, via dell’Ingegneria, via Borgioni, via Benucci, strada di Casaglia: tutti interventi significativi finalizzati a un completo rifacimento del manto stradale. Inoltre, attraverso il Cantiere comunale, i ripristini e i patti di collaborazione, siamo intervenuti anche su arterie secondarie ma ugualmente meritevoli di attenzione".

I cantieri in progress: in questi giorni si stanno svolgendo lavori in via Rossini a San Sisto estanno per partire in via Bach, nello stesso quartiere. Completati quelli in via San Galigano-Rimbocchi. Sono stati eseguiti interventi anche in via Monteverde, a cavallo tra Perugia e Valfabbrica, e a Colle Umberto in via del Tegolaro e Bagno del Cardinale.

Tra i lavori da seguire: in centro via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal Pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via del Verzaro, via Alessi, Castel del Piano, Elce, via Gallenga, via Madonna Alta, via Magno Magnini, via Pennetti Pennella, via della Concordia, Montelaguardia, via Eugubina (tratto a monte), Piaggia Colombata, Ferro di Cavallo-Olmo, via Mameli, via Manara, via Pennacchi, via del Macello, strada Bellocchio, via Diaz, strada Borghetto di Prepo, via dell’Acacia,

San Martino in Campo. Ed ancora interventi a Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Montebello, Balanzano, san Marco.

Silvia Angelici