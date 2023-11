“Perugino di San Pietro”. Il dietro le quinte della grande mostra

Due incontri alla Galleria Tesori d’Arte del Complesso monumentale di San Pietro per conoscere meglio il dietro le quinte de “Il Perugino di San Pietro”, insieme ai ricercatori che hanno lavorato alla realizzazione della mostra – aperta fino al 7 gennaio – che, per la prima volta, ha riportato a Perugia e riunificato tutti e undici gli scomparti della predella dell’Ascensione di Cristo dipinta per la basilica.

Si parte oggi alle 17, con Laura Teza, professoressa associata di Storia dell’Arte moderna dell’Università e curatrice della mostra, che parlerà della “Storia di una grande tavola per una grande chiesa benedettina” mentre Davide Tugliani, ricercatore del Dipartimento di Lettere e il restauratore Roberto Saccuman, analizzeranno la struttura e la ricostruzione della pala d’altare del Perugino. Giovedì 7 dicembre dal Dipartimento di Ingegneria Civile interverranno Valeria Menchetelli e Francesco Cotana, per parlare dell’ipotesi ricostruttiva della macchina d’altare, mentre Francesca Funis e Camilla Sorignani approfondiranno il progetto cinquecentesco per la chiesa.