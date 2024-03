’Perugia per la sanità pubblica’. Alle elezioni con Vittoria

Alla fine la lista "Perugia per la sanità pubblica" si presenterà alle prossime elezioni comunali. E lo farà, come annunciato, a sostegno della candidata a sindaca del centrosinistra, Vittoria Ferdinandi che vede tra i promotori l’ex assessore comunale Roberto Ciccone e l’ex segretario del Pd Lamberto Bottini.

"La sanita` pubblica attraversa un periodo di crisi profonda – è stato detto alla presentazione avvenuta ieri mattina (foto) - che sta determinando un progressivo scivolamento: da un servizio sanitario nazionale fondato sui principi di universalità, uguaglianza, equità e sulla tutela di un diritto sancito dalla Costituzione, a 21 diversi sistemi sanitari regionali e una privatizzazione crescente, non piu` complementare al servizio pubblico. Una spesa sanitaria inferiore alla media dei paesi europei, la progressiva carenza di professionisti sanitari (medici e infermieri), reparti a forte rischio come pronto soccorso e reparti di emergenza urgenza, la perdita di strutture come centri di salute, consultori, centri di salute mentale, liste d’attesa e barelle nei corridoi, la caduta della qualità del servizio...". Per i promotori della lista "diventa quindi necessario impegnarsi per fermare questo declino". Questi i primi nomi che saranno presenti in lista: Raffaele Goretti, Daniela Ranocchia, Rossellina Brasacchio, Maria Donata Giaimo e Fabrizio Ferranti.

Intanto il candidato di Pci-Perugia, Leonardo Caponi, chiede a Vittoria Ferdinandi se "in caso di vittoria i progressisti schiereranno Perugia tra le Municipalità che chiedono la cessazione dell’invio di armi all’Ucraina. "L’alleanza progressista si schiera per le sanzioni a Israele affinché cessi la carneficina dei Palestinesi che vantano a Perugia una ampia comunità?"