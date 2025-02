Perugia– Lussemburgo. Arriva l’ambasciatore: "Un dialogo costruttivo"

L’ambasciatore del Granducato di Lussemburgo in Italia, Christophe Schiltz, è stato in visita al Comune per un incontro con la sindaca Vittoria Ferdinandi. Presenti anche il vice ambasciatore Dominique Chevolet e il console onorario del Lussemburgo a Perugia, Tiberio Ansidei di Catrano, e l’assessore Andrea Stafisso. "La presenza dell’Ambasciatore nella nostra città - dice Ferdinandi - rappresenta non solo un gesto di amicizia, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami che uniscono le nostre due comunità".