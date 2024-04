Perugia in fiore La città diventa più bella: "La cura del verde che fa bene a tutti"

Far scattare nei cittadini il senso dell’armonia, del decoro e dell’ordine, che la cura del verde ben sintetizza. Con questi obiettivi Giancarlo Barboni, presidente dell’associazione Rione di Porta Eburnea, ha illustrato tempi, modi e finalità di “Perugia in fiore 2024“, il concorso organizzato in collaborazione con il garden Club e arrivato quest’anno alla IV edizione. "La manifestazione - spiega Barboni - è un invito rivolto a tutti i cittadini di Perugia, ad abbellire balconi, davanzali, dehors commerciali, ma anche ad organizzarsi in gruppi per prendersi cura degli spazi pubblici: dai vicoli alle piazzette fino agli scorci più caratteristici della città".

"Molteplici le finalità connesse all’evento: riflettere sulla importante funzione sociale, ambientale/ecologica e culturale del verde; rendere la nostra Perugia più bella da un punto di vista estetico, grazie alla presenza di spazi fioriti; sensibilizzare cittadini, esercenti e amministratori sull’importanza di una corretta gestione del verde ornamentale per la salvaguardia della biodiversità; far conoscere la città nei suoi angoli meno noti o nei suoi scorci architettonici di pregio attraverso un percorso a tema - aggiunge Manuela Mignini (Garden club) - Tra gli esempi più riusciti di questa operazione, via Gismonda in Borgo Bello. Il vicolo è rinato grazie ai fiori ed è meta di molte visite, anche da parte dei turisti".

La scheda di partecipazione si scarica dal sito www.portaeburnea.it. Una volta compilata si può inviare dal 5 maggio in poi all’indirizzo [email protected]; realizzato l’allestimento si dovranno inviare due o tre foto (da diverse angolazioni) allo stesso indirizzo. La giuria valuterà i lavori più suggestivi.

Silvia Angelici