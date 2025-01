Perugia com’era, in edicola con La Nazione la storia della città

Perugia, 25 gennaio 2025 – Torna domani – come ogni domenica – in edicola con La Nazione Umbria la storia di Perugia in cartolina. Una macchina del tempo, giunta alla quarta tappa. Dopo aver approfondito Monteluce, Porta Pesa e Fontenuovo, la puntata di domani sarà dedicata a Piazza Grimana con il suo splendido Palazzo Gallenga Stuart – sede dell’Università per Stranieri che proprio quest’anno celebra i 100 anni – e il prestigioso e imponente Arco Etrusco.

Un viaggio - attraverso la nascita di quartieri, monumenti e personaggi - che La Nazione ha voluto intraprendere per ripercorrere insieme ai suoi lettori la gloriosa storia del capoluogo umbro. Un percorso – firmato del responsabile dell’edizione Umbria Daniele Cervino – che faremo ogni domenica accompagnati da Adriano Piazzoli, perugino doc, memoria storica della città. Lui, 83 anni, tra i soci fondatori dell’associazione Numismatico Filatelica “Vermiglioli” ed ex consigliere della Società di Mutuo Soccorso, è uno dei più gran- di collezionisti della zona. Ha iniziato a conservare materiale fin da ragazzo e oggi oltre ad una immensa biblioteca dispone anche di una preziosa collezione di cartoline. Piazzoli, che ha anche ricevuto il Baiocco d’oro dal Comune di Perugia, ha aperto al nostro quotidiano la sua splendida e preziosa raccolta, che conta oltre 25mila cartoline, delle quali più di cinquemila antiche, datate anche 1800. Quelle immagini che hanno resistito al tempo ci guideranno - attraverso un percorso di camminamento - a scoprire il passato e a confrontarlo con la realtà di oggi. Per poter scorgere mutamenti e progresso, ricordare personaggi illustri, scoprire piccoli gesti e grandi imprese della nostra splendida Perugia.