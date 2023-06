Perugia, all’esame di guida con telefono e auricolare: denunciato

Perugia, 10 giugno 2023 – Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, sono intervenuti all’'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile dove il personale addetto alla vigilanza aveva segnalato una persona sospetta durante lo svolgimento degli esami teorici per il conseguimento della patente di guida. Grazie alla collaborazione del personale della Motorizzazione e dei vigilanti, gli agenti hanno individuato il 24enne di nazionalità albanese che aveva insospettito il personale della sicurezza che, nel corso dei controlli al metal-detector, aveva riscontrato la presenza di metalli nascosti tra gli indumenti.

Il ragazzo, infatti, sottoposto a controllo da parte degli agenti è stato trovato in possesso di un cellulare e di un auricolare occultati sotto la maglia. Il dispositivo, verosimilmente, consentiva all'uomo di comunicare con un complice all'esterno della struttura che gli forniva le risposte esatte ai quiz. Dalle ulteriori verifiche sulla scheda dell'esame, è emerso che il 24enne aveva superato la prova scritta per il conseguimento della patente di categoria ''C''. Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il ragazzo è stato denunciato per tentata truffa per il conseguimento della patente di guida e per violazione della Legge del 19 aprile 1925, n. 475. Il telefono e l'auricolare utilizzati sono stati, invece, sottoposti a sequestro.