"Persi 557 posti Dov’è l’Umbria che vola?"

"Nel primo semestre

del 2024 abbiamo perso nella nostra regione 557 posti di lavoro, determinando un calo del 3,3 per cento

rispetto allo stesso periodo del 2023. Dove è l’Umbria che vola?". E’ quanto si chiede Martina Leonardi,

candidata presidente di Potere al Popolo. "Più che volare – afferma - negli ultimi 20 anni l’Umbria è precipitata nel baratro e al Governo non c’erano le destre. C’è stata la destra negli ultimi 5 anni e negli ultimi 20 la diversamente destra: ci sono stati i partiti degli affari. I partiti che si fanno finanziare in campagna elettorale dai grandi imprenditori del territorio e ai quali poi i politici sono obbligati a dare in cambio qualcosa a sfavore dei cittadini e delle cittadine. Io faccio l’educatrice professionale, guadagno 1000 euro al mese, alle mie spalle ci sono tante famiglie, bambini e bambine in stato di difficoltà.rofessionale, guadagno 1000 euro al mese, alle mie spalle ci sono tante famiglie, bambini e bambine in stato di difficoltà. Entro tutti i giorni nelle loro case, li ascolto, li aiuto. Faccio capire loro che nella mia figura lo Stato c’è, che ci può essere, che non sono soli. Peccato poi che quei partiti che credete maggiori taglino fondi agli educatori lo fa il Pd quando Fdi. La mia campagna elettorale si basa su un fondo di 750 euro, racimolato grazie a dei pranzi di raccolta fondi".