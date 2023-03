Perseguita l’ex compagna Divieto di avvicinamento

FOLIGNO – Non si era rassegnato alla fine della relazione con l’ex compagna e ha continuato ad importunarla, fino ad arrivare a rimediare la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Così, per settimane un 42enne ha provato a riallacciare i rapporti con la donna, inviandole messaggi telefonici, appostandosi presso il luogo di lavoro o l’abitazione e persino attuando dei veri pedinamenti, in modo da sorprenderla dove aveva deciso di trascorrere il proprio tempo libero. A nulla erano serviti i continui rifiuti da parte della donna rispetto alle proposte di riallacciare la relazione, né le minacce di raccontare tutto alla Polizia. Pochi giorni fa, dopo l’ultimo episodio, la malcapitata si è vista costretta a richiedere l’intervento della Volante e a raccontare tutto agli uomini del Commissariato di Foligno. Era infatti accaduto che, al termine di un turno lavorativo, proprio quando si accingeva a riprendere l’autovettura, il 42enne si era improvvisamente materializzato, afferrandola per le braccia e chiedendole ancora una volta di tornare con lui. Alla donna era stato fisicamente impedito di salire in auto, sicché si era vista costretta a minacciarlo di chiedere aiuto urlando se non l’avesse lasciata. In tal modo, era fortunatamente riuscita ad entrare nel proprio luogo di lavoro allertando la Polizia. Agli agenti aveva poi fornito un resoconto molto dettagliato della situazione, raccontando di aver posto fine da pochi mesi alla sua storia, che era stata costellata da numerose scenate di gelosia, nonché da episodi di violenza fisica e psicologica. All’esito degli accertamenti, la Procura ha fatto immediata richiesta di applicazione di una misura cautelare di divieto di avvicinamento ed il Gip. ha emesso l’ordinanza.