Permessi auto in centro. Al via i rinnovi della Ztl

CITTÀ DI CASTELLO – Sta per partire la procedura di rinnovo dei permessi di transito e sosta nel centro storico di Città di Castello. Dalla prossima settimana i possessori dei tagliandi possono accedere secondo il seguente calendario: dal 7 aprile al 10 maggio i permessi zona A-B; dal 12 maggio al 7 giugno la zona C; dal 9 giugno al 30 i permessi zona D e dal 3 al 31 luglio i titolari dei permessi zona E. Chi ha invece un permesso generico o riservato ai medici può accedere durante tutto il periodo previsto, cioè dal 7 aprile al 31 luglio. Per il rinnovo è necessario presentarsi negli uffici della Polizia Locale all’interno del Loggiato Gildoni in via Mazzini il lunedi, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12. Come procedere? "Se si hanno ancora spazi disponibili per i timbri di rinnovo è necessario presentarsi con il relativo modulo compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare del permesso. Nel caso in cui la persona che consegna l’autodichiarazione agli uffici non è il titolare del permesso è necessaria la delega. Non servono le marche da bollo: il costo della quota annuale è di 10 euro", chiarisce il Comune in una nota formata dal comandante Mattei e dall’assessore Braccalenti. Se invece "non si hanno più spazi disponibili per i timbri di rinnovo sarà necessario presentare un’istanza in marca da bollo e il modulo. Il rinnovo in questo caso non sarà immediato, ma sottoposto alla verifica delle condizioni da parte del comandante. La nuova autorizzazione, in marca da bollo sarà poi rilasciata entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza. In questo caso per il rinnovo sono quindi necessarie 2 marche da bollo da 16 euro ciascuna e il costo della quota annuale (10 euro). La modulistica è presente e disponibile nel sito istituzionale del Comune di Città di Castello alla voce "rilascio - rinnovo autorizzazioni per transito e sosta".