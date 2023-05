"Pericolosa riduzione delle attività del Ser.D"

La riduzione delle attività del Ser.D (Servizi per le dipendenze) di Narni scalo rischia di accrescere le problematiche sociali. Così il sindaco Lorenzo Lucarelli interviene sulla vicenda, sottolineando che non sarà facile continuare a garantire, con una tale situazione, le attività programmate in collaborazione con l’ambito sociale di zona, la Regione Umbria e l’Anci. Sempre Lucarelli osserva che "è assolutamente necessario e doveroso trovare un equilibrio tra le esigenze di razionalizzazione e quelle dell’utenza per evitare di accrescere le problematiche sociali legate alle dipendenze di varia natura". In una nota diffusa dal Comune si evidenzia la netta riduzione dei giorni di apertura del servizio dell’Usl2 dopo il pensionamento della responsabile e lo spostamento della maggior parte delle attività all’analoga struttura di Terni. Il servizio, si ricorda poi, risponde da tanti anni ai bisogni delle persone con problemi complessi e legati a stili di vita non adeguati e la nuova organizzazione sta creando notevoli disagi a tutte le persone in carico, non solo per gli aspetti legati alla somministrazione delle terapie farmacologiche sostitutive.

Per i molti pazienti, aggiunge il Comune, non è facile accettare la nuova situazione o pensare di recarsi a Terni anche per problemi di spostamenti, dovuti al fatto che il Ser.D. Narni-Amelia serve un bacino molto ampio che va da Attigliano a Calvi dell’Umbria. Questo può significare per molti l’allontanamento dal servizio stesso.