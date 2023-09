Pergamena di Papa Pio VI in vendita online: restituita al Convento di Foligno

Foligno (Perugia), 11 settembre 2023 - I carabinieri dell'Arte hanno restituito al Convento di san Francesco di Foligno una preziosa testimonianza documentale appartenente al fondo archivistico di quel monastero. Si tratta di un “breve pontificio” vergato a mano su pergamena a firma di Papa Pio VI. Corrisponderebbe ad un atto pontificio del 1775 (meno solenne della bolla papale ma per questo non meno importante), utilizzato per la trattazione di “affari di minor rilevanza amministrativa”.

Fra le caratteristiche peculiari del “breve” è stato evidenziato il supporto scrittorio, composto da una pergamena molto fine bianca, ricavata sicuramente dalla lavorazione di una pelle di agnello; altra particolarità la presenza, seppur parziale, del sigillo in ceralacca rossa riproducente il calco impresso dall’Anello del Pescatore.

Il documento aveva come destinatario Padre Michelangelo Rossi, dell’Ordine dei Frati Minori conventuali di San Francesco. La pergamena, dopo essere stata individuata dai Carabinieri del Nucleo TPC umbro proposta in vendita attraverso un sito di commercio online, che ne presentava una generica descrizione accompagnata da alcune immagini (queste ultime determinanti per definirne provenienza e inalienabilità), è stata immediatamente riconosciuta come appartenente al fondo archivistico dell’Ente religioso e, di conseguenza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria forlivese titolare dell’indagine, sequestrata con provvedimento notificato al privato inserzionista, residente nella provincia di Forlì-Cesena il quale, per giustificarne il possesso, dichiarava di averla a sua volta acquistata attraverso una vendita online, ma di non ricordare esattamente quando e da chi.