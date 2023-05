Percorso pedonale e pista ciclabile Doppio taglio del nastro in città

di Alessandro Orfei

Doppia inaugurazione di opere pubbliche per la città. Taglio del nastro, ieri, da parte del sindaco Stefano Zuccarini e dell’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Meloni, per il nuovo percorso pedonale lungo l’intera via Piave e per la nuova pista ciclabile di viale Ancona.

"Si tratta di opere completamente a norma anche per disabili – ha spiegato il sindaco Zuccarini – che andranno così a garantire la sicurezza degli utenti della strada e a riqualificare due delle principali arterie cittadine, dandogli finalmente l’importanza e la dignità che meritano. In viale Ancona, oltre all’installazione di nuovi lampioni a risparmio energetico, lungo le ‘case operaie’ è stata rimossa la ripa, valorizzando al meglio anche lo storico complesso edilizio". Volgono al termine i lavori della pista ciclabile di Fiamenga. Stanno per partire anche quelli della ciclabile che unirà i Canapè al Parco nuovo. "Ringrazio il vicesindaco Riccardo Meloni e l’area lavori pubblici per il lavoro svolto", ha concluso il primo cittadino.

"Abbiamo riqualificato importanti aree che consentiranno la riqualificazione di zone importanti, anche in chiave di sicurezza stradale – ha detto il vicesindaco Meloni – via Piave, per esempio, era da anni senza marciapiede. Questi legati alle piste ciclabili non sono però gli unici interventi in corso. Vanno avanti infatti i lotti di asfaltatura nel territorio comunale. Gli interventi nella parte più periferica stanno andando avanti. Inizieremo a breve anche quello cittadino, in concomitanza con la chiusura delle scuole, affinché siano evitate situazioni di disagio". Vanno avanti speditamente anche i lavori per la palestra di viale Marconi.