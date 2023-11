Per un posto in Comune 64 candidati

SPOLETO Si presentano in 64 per un posto in Comune da esperto di gare e bandi pubblici. Inizia l’iter del concorso pubblico bandito dal Comune che prevede due prove d’esame, una scritta e l’altra orale. La prima si terrà il 28 novembre e consisterà in una serie di quesiti a risposta chiusa incentrata su diverse materie. La prova orale invece sarà finalizzata ad accertare la conoscenza dei candidati relativa alla lingua straniera e alle applicazioni informatiche più diffuse. In seguito verrà stilata la graduatoria, da cui si attingerà per assumere il nuovo dipendente comunale. Il trattamento economico proposto dal Municipio è basato sul contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto ’Funzioni Locali - Area degli Istruttori’ pari a 23.175,60 euro comprensivi di tredicesima ed è soggetto alle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali a norma di legge.