Per Pierantonio 94mila euro di solidarietà

UMBERTIDE – Oltre 94mila euro, ovvero tanti soldi raccolti grazie alla solidarietà di chi si è messo le mani in tasca per aiutare i territori colpiti dal terremoto del 9 marzo. A rendere nota la cifra raccolta attraverso l’iniziativa "Aiutiamo il paese" la vicesindaco di Umbertide Annalisa Mierla (foto) che ha la delega all’emergenza terremoto e alla ricostruzione.

"Nei giorni scorsi - scrive l’amministratrice su Facebook - si è svolta al Cva di Pierantonio un’assemblea per decidere sulla destinazione dei fondi raccolti grazie al contributo immenso di tantissime persone da tutta Italia. È stato comunicato dalla Società Sportiva Pierantonio, ideatrice dell’iniziativa, l’importo della raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe intitolata ’Aiutiamo il Paese’. Il totale, record inaspettato, è di 94mila euro che la popolazione deciderà come impiegare".

Intanto si è tenuto in Municipio un incontro che ha visto la presenza di commercianti e i titolari delle attività produttive danneggiate. "Nel mese di luglio – informa la vicesindaco – sono state inviate tutte le documentazioni pervenuteci per le ricollocazioni richieste al Dipartimento di Protezione civile. Molti purtroppo hanno deciso di non proseguire la propria attività: a loro va tutta la nostra solidarietà, con la speranza di poter comunque continuare ad essere di supporto". Al momento sono due le attività che hanno deciso di aprire in delocalizzazione: una macelleria e un bar del centro pierantoniese.