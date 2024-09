Per Loredana Bertè

TERNI Si va verso il sold out per il concerto di Loredana Bertè, sabato 21 settembre al PalaTerni. Sarà il gran finale del “Ribelle Summer Tour“ che l‘inossidabile artista sta proponendo con successo da nord a sud della Penisola. L’evento fa parte della manifestazione “Tributo d’Autore“, presentata al Caffè Pazzaglia da Michele Rossi e Amelia Milardi, rispettivamente di Terni Città Futura e Argoo. "Siamo a oltre 4mila tagliandi venduti – spiega Rossi – con obiettivo quota 5mila. E’ il primo grande concerto ‘a sbigliettamento’ dopo vent’anni (giugno 2005, Vasco Rossi al ’Liberati’, 20mila spettatori, ndr). Sarà un grande spettacolo, per la qualità e trasversalità dell’artista e per le scenografie, vedi il palco con oltre 100 punti luce". "Le canzoni della Bertè – spiega Milardi – sono un inno alla libertà e piacciono a tutti. La sua scelta di preferirci ad altre piazze per l’ultima data del tour ci rende orgogliosi". Ci sono il patrocinio del Comune, il contributo della Regione, della Fondazione Carit e della Camera di Commercio. Il programma di ’Tributo d’Autore’ (in luglio si è già esibito Toquinho all’Anfiteatro) prevede inoltre il 6 settembre al Caffè Letterario Bct (ore 17.30) la conferenza "Quando la musica sposa la poesia" e il 7 settembre in via Roma (ore 21) “Terni canta d’autore“ con 16 giovani cantautor. "Il 7 settembre – spiega Rossi – è la data della morte di Sergio Endrigo, il cui ricordo è stato alla base delle nostre iniziative".

Augusto Austeri