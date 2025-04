Per la mobilità alternativa si punta sulle rinnovabili

Per alimentare il sistema di mobilità alternativa il Comune di Spoleto punta sulle energie rinnovabili. Da anni la città è dotata di un modernissimo sistema di mobilità alternativa che si articola su tre percorsi meccanizzati: scale mobili della Ponzianina, tappeti meccanizzati della Posterna e della Spoleto Sfera. I costi di gestione dell’intero sistema non sono coperti dai proventi dei parcheggi pubblici e allora l’amministrazione comunale per ridurre il gap punta anche sul risparmio energetico. Il Comune di Spoleto quindi ha partecipato al bando “Sostegno pubblico alle energie rinnovabili“ presentando un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il percorso meccanizzato della Posterna. L’impianto sarà installato sulle pensiline esistenti del percorso meccanizzato, avrà potenza pari a 171,80 kW e sarà dotato di sistema di accumulo con capacità nominale pari a 102,4 kWh, per un costo complessivo pari ad 649.187,29 euro. A fine 2024 la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell’Umbria ha espresso parere favorevole all’intervento relativo alla richiesta per l’autorizzazione paesaggistica riferita al progetto. La Regione ha approvato le graduatorie del bando e per il progetto di Spoleto è previsto un cofinanziamento da parte del Comune pari al 18% dell’importo del quadro tecnico economico, quale quota di partecipazione finanziaria, pari a 116.853,71 euro. L’intervento è stato inserito nella variazione di bilancio approvata a marzo nel piano degli investimenti 2025-2027.