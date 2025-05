Pensioni in pagamento. Ma le Poste sono chiuse

UMBERTIDE – Giorno di pensioni all’ufficio postale di Pierantonio, che in questo periodo si trova anche a fare le veci di quello umbertidese dopo la chiusura a causa del furto dell’inizio dell’aprile scorso. Agli residenti della frazione si sono aggiunti ieri i pensionati del capoluogo, giunti sul posto autonomamente con l’automobile, oppure accompagnati da figli e nipoti. Qualche atletico "giovanotto" ultrasessantenne ha persino approfittato della situazione per fare una sgambata in bicicletta. L’ufficio postale umbertidese chiuso da circa un mese riaprirà i battenti, secondo le comunicazione di Poste italiane il 14 maggio. Per far fronte alla situazione è stato potenziato il servizio orario di quello pierantoniese (aperto di pomeriggio), mentre c’è chi approfitta di quello di Niccone.

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione "Scegliamoci il Futuro" per bocca del suo rappresentante locale Mauro Briganti, a cui si sono rivolti alcuni utenti, anziani in particolare, per segnalare il disagio che stanno subendo. "È stato già comunicato – dice Briganti - che l’ufficio dovrebbe riaprire (il condizionale è d’obbligo) il 15 maggio, ma ci chiediamo se i lavori siano iniziati perché guardando dall’esterno non pare e questo a distanza di oltre 20 giorni. Perchè tutto questo disservizio e disinteressamento di enti e politica? Ma sindaco, amministratori e partiti politici hanno provato a far sentire la loro voce a Poste Italiane? Quantomeno a pretendere la riapertura degli uffici di Niccone e Montecastelli e non a giorni alterni?".

Pa.Ip.