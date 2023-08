Pendolari, disagi sulla tratta Orvieto-Roma

ORVIETO – Disagi per i pendolari sulla tratta Orvieto-Roma. Li segnala il consigliere comunale del Pd Federico Giovannini secondo cui: "I treni, sia regionali che spesso anche gli intercity, vengono deviati sulla linea lenta aumentando i tempi di percorrenza. Tra questi il Regionale 4106 Roma Termini-Firenze delle 17.20 e l’intercity 598 che ha spesso ritardi nella preparazione in partenza da Termini". Un problema che il sindaco Tardani però ridimensiona. "L’assessore ai Trasporti Gianluca Luciani – dice il sindaco – è in contatto diretto con Trenitalia e in particolare con la direzione regionale. Avevamo già segnalato che in queste settimane ci sarebbero stati dei disagi dovuti ai lavori sulla rete. In ogni caso ci faremo carico di segnalare le situazioni su questi due treni".