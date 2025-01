Peltristo in pressing: "Comune in ritardo e senza soluzioni alla problematica"

Il caso dell’asilo “Albero di tutti“ trasferito da Castel del Piano al nido “Cinque Granelli” di San Sisto in seguito a gravi episodi che hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza di bambini, personale e famiglie, torna alla ribalta. A risollevare la questione Augusto Peltristo (capogruppo di Fare Perugia-Forza Italia) : "L’amministrazione si presenta in ritardo e senza soluzioni alla problematica", dice Peltristo in un ordine del giorno. Il consigliere ha poi chiesto di audire in commissione i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine oltre che gli educatori dell’ asilo "per capire meglio cosa si stia facendo per impedire a questo cittadino di continuare a nuocere, visto che da settembre, inizio delle minacce, come ci ha fatto sapere l’amministrazione, ad oggi nulla è cambiato. E’ intollerabile – ha concluso Peltristo – che tale cittadino reo di aver compiuto intimidazioni, minacce e addirittura molestie sia ancora a piede libero, il che rappresenta un pericolo non solo per i bambini, gli educatori e le famiglie, ma anche per l’intera comunità, in particolare di Castel del Piano, chiediamo l’adozione di misure e provvedimenti per la risoluzioni delle problematiche ed il rapido ripristino delle condizioni originarie".