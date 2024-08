Pd, si fondono i circoli di Panicale e Missiano

PANICALE - "È con grande entusiasmo che annunciamo la fusione dei Circoli del Partito democratico di Panicale e Missiano, dando vita a un nuovo circolo che rappresenterà la sinergia e l’unità delle due comunità. Così il coordinatore comunale del Pd Mattia Melani, eletto all’unanimità nuovo segretario del circolo di Panicale-Missiano. L’iniziativa si è svolta presso i locali dell’ex Cva del centro storico del paese alla presenza del sindaco Pd Giulio Cherubini e della capogruppo Pd in Regione Simona Meloni. "La decisione di unire le forze – sottolinea Melani – è nata dalla volontà di rafforzare l’impatto del nostro partito sul territorio, tanto più in seguito alle scelte compiute da alcuni iscritti che hanno deciso di abbandonare il partito per appoggiare liste diverse da quella del PD alle ultime elezioni comunali". "Il Circolo Panicale-Missiano – conclude il neo segretario – sarà impegnato da subito a promuovere iniziative sociali, culturali e politiche come quella legata alla raccolta firma per la richiesta di referendum finalizzato all’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata che rappresenta un pericolo per la coesione territoriale e la tenuta sociale delle nostre comunità".