Pd, il congresso ’decolla’. Parte la sfida a Pasquali

In casa Pd al momento l’unico candidato ufficiale alla segretaria dell’Umbria è Sandro Pasquali. Il sindaco di Passignano, "sponsorizzato" dal segretario uscente Tommaso Bori, non ne fa certo un segreto. "Ho deciso di candidarmi per rappresentare gli iscritti ed i territori – scrive –. Siamo alla prova di governo in una regione che ha bisogno di riforme, crescita e servizi. Una regione che ha bisogno del Partito democratico e delle forze di una coalizione ampia e plurale per costruire insieme la nostra casa comune".

Ma se fino a qualche giorno si pensava che tutto potesse filare liscio e senza sussulti, ecco spuntare un’altra corrente – o meglio, una mozione –: si tratta di ’Casa democratica’ "un progetto di autentico rinnovamento del Pd che – scrivono i promotori – punta a una rifondazione interna radicale, centrata sulla partecipazione reale, l’autonomia territoriale, una classe dirigente vicina ai bisogni delle persone e per dare sostegno all’azione amministrativa delle giunte di centrosinistra. Non basta vincere le elezioni, serve un partito in grado di convincere ogni giorno – spiegano i promotori –. È il momento di rifuggire centralismi, logiche di corrente e pratiche autoreferenziali che allontanano militanti e cittadini. Vogliamo una struttura federativa e partecipata".

Casa Democratica propone un ripensamento della struttura organizzativa del Pd umbro: "Il segretario regionale dovrà essere un facilitatore, un garante del confronto e non un capo-corrente. Proponiamo la creazione di un’assemblea regionale autenticamente democratica, convocata periodicamente, rappresentativa dei territori e aperta alla partecipazione diretta degli iscritti. Vogliamo decisioni condivise, trasparenti, prese dal basso e non calate dall’alto". Di sicuro la mozone appare alternativa a Pasquali. I nomi? "Chi vuole può firmare" dicono i promotori. Ma tra quelli che hanno già sottoscritto ’Casa Democratica’ ci sono l’ex consigliere regionale Michele Bettarelli, Stefano Vini, Andrea Vannini e il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico. Chissà se la sfida al trono del Pd non si giochi proprio sulle rive del Trasimeno...