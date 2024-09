Pd e 5 Stelle: "Nuove norme sui sentieri"

UMBERTIDE – Una proposta di regolamento per la fruizione e la sicurezza della rete dei sentieri dell’umbertidese, elaborata dal Movimento 5 Stelle insieme a Partito Democratico e Progressisti per l’Innovazione alla luce del dibattito a a livello regionale. Per i tre partiti "è indispensabile disciplinare le norme di comportamento e sicurezza della rete dei sentieri e mulattiere del Comune, nonchè il comportamento degli escursionisti, che siano pedoni, ciclisti, cavalieri, contadini, allevatori, cacciatori, motociclisti". La nuova normativa, adottata anche da altri Comuni, "permetterebbe agli amanti degli sport motoristici di praticare le loro attività in sicurezza all’interno di aree appositamente designate, salvaguardando al contempo i preziosi cammini spirituali, le suggestive vie dei pellegrini e i fragili pascoli montani". Nel mirino l’emendamento della consigliera leghista Puletti alla precedente legge regionale "che ha creato un vuoto normativo, rendendo così necessario l’ intervento del Consiglio comunale per colmarlo". La nostra proposta – si spiega - garantisce la tutela dei preziosi percorsi naturali formatisi nel corso dei secoli trovando un equilibrio tra le esigenze degli sport motoristici e la salvaguardia dell’ambiente". Da ricordare che Il cosiddetto "Emendamento Puletti" dal 1° gennaio 2024, consente il transito di veicoli a motore su sentieri, mulattiere e pascoli senza la necessità di una segnaletica specifica. Misura che ha scatenato la protesta ambientalista. Pa.Ip.