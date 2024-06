NARNI Una paziente ringrazia il personale della struttura di Gastroenterologia dell’ospedale di Narni. Lo fa con una lettera inviata all’Usl2 e che l’azienda sanitaria ha riportato sul proprio sito on line. La paziente "desidera esprire la propria gratitudine per la professionalità e l’umanità dimostrate dal personale medico e infermieristico nel corso dell’esame di gastroscopia presso il reparto di Gastroenterologia dell’ospedale di Narni sito in via Cappuccini Nuovi eseguito lo scorso 5 giugno"

"E’ la prima volta – sottolinea la paziente nella missiva – che trovo tanta cordialità, professionalità e puntualità in una struttura pubblica"

Il direttore generale dell’Usl2, Piero Carsili, e il direttore dell’ospedale, Leonardo Sergio Guido, "ringraziano la paziente per l’importante testimonianza porgendo gli auguri di un pronto e positivo riscontro".

"Passione per il proprio lavoro, umanità ed empatia - continuano – sono elementi fondamentali per un professionista della salute e fattori che, insieme ad un’organzizazione puntuale, qualificano e rendono efficace ed efficiente la risposta assistenziale".