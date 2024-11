Paziente deceduto, organi donati

Un paziente ricoverato e deceduto all’ospedale di Foligno (foto) ha salvato la vita di altri pazienti grazie al trapianto degli organi. Le operazioni di espianto sono terminate le prime ore di giovedì mattina e sono state intraprese da parte delle equipe chirurgiche dell’ospedale San Martino di Genova e dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Il prelievo di organi (fegato e reni) è stato effettuato su un paziente che era ricoverato in rianimazione dell’ospedale San Giovanni Battista di Foligno per emorragia cerebrale ed al termine della procedura di accertamento morte cerebrale. Il direttore generale dell’ Usl Umbria 2, Piero Carsili, e il direttore sanitario Nando Scarpelli "desiderano ringraziare i familiari del paziente deceduto per l’assenso alla donazione di organi e tessuti, per la sensibilità dimostrata e per il nobile gesto che offrirà nuove prospettive di vita a tre persone". La direzione dell’Usl ringrazia inoltre il personale coinvolto nelle procedure di accertamento di morte cerebrale prima e nelle procedure di espianto successivamente, in particolar modo i medici anestesisti ì-rianimatori Matteo Vissani e Angelo Boschi diretti dal dottor Giammichele Nicoletta, la responsabile Procurement Organi e Tessuti Michela Cascelli coadiuvata dall’infermiere professionale Stefano Capezzali, i membri della commissione medica Orietta Rossi e Pietro Spinelli, il personale infermieristico di Anestesia e Rianimazione e il personale infermieristico del Blocco Operatorio dell’ospedale di Foligno "che, con la loro professionalità, hanno consentito la perfetta esecuzione di tutte le procedure necessarie".