Pavimentazione rotta: il Comune scrive alle ditte

TODI - Ancora pavimentazione dissestata in via Ciuffelli e via Mazzini, a distanza di appena un anno dal ripristino dei tratti ammalorati e di appena due dall’esecuzione dell’intervento in generale. La questione comincia a preoccupare l’amministrazione comunale che, attraverso la responsabile delle Opere pubbliche, ha inviato due distinte note alle ditte esecutrici e alla direzione lavori nelle quali si ordina il ripristino di tutte le lastre già danneggiate. Dovranno essere sanate con urgenza, a cura e spese dell’impresa esecutrice. I toni delle missive sono chiari, ma il problema è tutt’altro che secondario, anche in virtù del fatto che l’apertura del cantiere, sia pure momentaneo, andrebbe a compromettere l’inizio della stagione turistica. Le lesioni sono evidenti soprattutto in corrispondenza dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche e possono costituire un pericolo per la circolazione veicolare. Oggetto di ripetute segnalazioni anche da parte dei cittadini, i lavori mal eseguiti hanno visto l’amministrazione comunale attivare da tempo gli uffici competenti a tutela degli interessi della collettività. Per il rifacimento della pavimentazione sono state utilizzate 12.000 lastre di pietra-cemento per una superficie complessiva di circa 1.700 metri quadrati corrispondenti ad un tratto di circa 300 metri: ultimata nell’aprile del 2023, già nel marzo dello scorso anno fu necessario fare intervenire la ditta per sanare i problemi di un tratto in corrispondenza della scalinata del tempio di San Fortunato.

s.f.