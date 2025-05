“Patto per lo sviluppo sostenibile“. Roberta Tardani vede i sindacati

Ampliare la zona industriale di Bardano e lavorare per la realizzazione di una piastra logistica. Sono questi i due temi principali che il sindaco Roberta Tardani ha posto sul tavolo di confronto con i sindacati nell’ambito degli incontri promossi dall’amministrazione comunale per la definizione del Patto per lo sviluppo sostenibile. Presenti, oltre al primo cittadino, l’assessore alle Attività produttive e alle Politiche dell’abitare, Andrea Sacripanti, i segretari provinciali di Cgil, Claudio Cipolla, Cisl, Riccardo Marcelli, e Uil, Fabio Benedetti. Come nel primo incontro avvenuto con le associazioni di categoria, ai sindacati sono stati illustrati gli obiettivi del Patto, il percorso in costruzione e le azioni avviate dall’amministrazione comunale. "Il confronto è stato molto positivo – commenta Roberta Tardani – e siamo soddisfatti che i rappresentanti dei sindacati siano rimasti positivamente sorpresi che l’amministrazione abbia inteso coinvolgerli su temi strategici per il futuro del territorio, come evidentemente non avviene altrove. Questo è il metodo che ci siamo dati in questi anni su tante questioni e che oggi mettiamo anche in questa ambiziosa sfida. Dall’incontro è arrivata una condivisione degli obiettivi ma anche spunti interessanti per implementare alcuni aspetti relativi alla sostenibilità ambientale e alla rigenerazione urbana unitamente agli strumenti normativi da poter attivare per reperire risorse economiche oltre a quelli già impiegati, a partire dalla Strategia delle Aree interne". "Naturalmente il tema del lavoro è stato centrale – continua il sindaco – , sia come crearne di nuovo e specializzato puntando sulla formazione e sul corso Its a cui stiamo lavorando, ma anche avendo attenzione alla qualitàin settori importanti per la nostra realtà come il turismo. Abbiamo quindi registrato con favore l’attenzione ai progetti che intendiamo mettere in campo per l’ampliamento della zona industriale di Bardano per nuovi insediamenti produttivi e quello relativo alla piastra logistica vista anche la vicinanza con autostrada e ferrovia". Secondo l’amministrazione comunale, la questione del lavoro è fondamentale per contrastare lo spopolamento del territorio che sconta uno dei tassi di invecchiamento più alti dell’Umbria e i problemi di denatalità. "E’ il tempo di una strategia di sviluppo condivisa che vogliamo costruire insieme con questo Patto" dice ancora Tardani.