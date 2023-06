’Patti’ con famiglie e associazioni per la manutenzione del verde

TERNI – La prima delibera della Giunta Bandecchi punta su patti di collaborazione con cittadini, famiglie e associazioni per la manutenzione del verde pubblico. Si è riunita ieri per la prima volta la nuova Giunta comunale del sindaco Stefano Bandecchi. "Tra i punti approvati _ fa sapere il Comune _ un atto di indirizzo per avviare patti di collaborazione con cittadini, famiglie, nonché con organizzazioni profit e non profit, associazioni e pro loco per la valorizzazione, cura ed animazione dei beni comuni urbani, in particolare per le aree a verde, anche al fine di migliorare decoro e qualità della vita"."È vivo interesse di questa amministrazione assegnare in gestione le aree verdi, in un’ottica di sussidiarietà, per la loro massima valorizzazione e cura – commenta l’assessore al verde pubblico, Mascia Aniello–- consentendo a tutti la libera e sicura fruizione collettiva di aree finalmente sottratte alla trascuratezza, all’abbandono e, talora, alla criminalità".