Passione di Cristo, ai Campacci ci sarà la rievocazione storica

TERNI - L’appuntamento è fissato per venerdì 7 aprile alle 21, quando al parco Campacci di Marmore, a due passi dalla Cascata, andrà in scena la rievocazione storica della Passione di Cristo.

L’evento si svolgerà in un’atmosfera magica, tutti i luoghi caratteristici saranno sfruttati al meglio con scenografie studiate e create appositamente. La location scelta sarà trasformata in un unico palco teatrale, con la partecipazione di oltre 100

figuranti in costume dell’epoca che creeranno di volta in volta altre stazioni. "Trovare i figuranti non è stato semplice – dice Manola Conti, presidente della Pro Loco Marmore – ma all’appello lanciato sui media hanno risposto tanti volontari". Le scene daranno modo al pubblico di “vivere” insieme ai figuranti la passione di Cristo, diventando parte integrante della rappresentazione. Tutta la manifestazione, illuminata con cere e torce, sarà accompagnata da musiche scelte per l’occasione e da una voce narrante.