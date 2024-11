Partita amica Infanzia e diritti negati . Il calcio aiuta i bambini meno fortunati

Ci sono bambini nati nel paese sbagliato o nella famiglia sbagliata. Piccoli che si vedono negare infanzia, casa, cure sanitarie, pace e diritti. C’è un’associazione che pensa a loro. Si chiama “Sos Villaggi dei Bambini“e il suo obiettivo è ricordare l’importanza della Convenzione Onu per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra in questi giorni. A tale scopo Sos organizza per il 30 novembre al Curi la “Partita della Solidarietà“, che viene disputata da una rappresentativa delle “vecchie glorie” del Perugia Calcio e l’ItalianAttori.

L’evento è stato illustrato ieri, presenti tra gli altri gli assessori Pierluigi Vossi, Francesca Tizi, Jacopo Giugliarelli, direttore sportivo Perugia calcio, Domenico Ignozza, presidente regionale del Coni, Giada Briziarelli, membro del consiglio direttivo di Sos, l’ex calciatore del Perugia Marco Gori. "La partita del 30 novembre è un appuntamento che coniuga sport, divertimento e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere SOS Villaggi dei Bambini e, soprattutto, i bambini e i ragazzi privi di cure familiari o a rischio di perderle, affinché possano crescere in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente", spiega Briziarelli. Bambini. "Con questo evento e con la nostra presenza – aggiunge Vossi – vogliamo contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema particolarmente significativo, ossia l’importanza di garantire la piena attuazione alla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza". "Questa occasione – ribadisce Briziarelli – ci dà nuovamente l’opportunità di riflettere sull’importanza di salvaguardare i diritti di ogni bambino, affinché nessuno venga mai lasciato indietro".

Silvia Angelici