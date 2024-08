Parco Ranghiasci, la svolta. Confronto con i cittadini su risanamento e utilizzo

Mentre proseguono i lavori di rifacimento di Piazza Quaranta Martiri, l’amministrazione Fiorucci è pronta a presentare un nuovo progetto volto a riqualificare uno dei luoghi verdi più belli e importanti della città: Parco Ranghiasci. La proprietà del Parco è suddivisa al 50% tra il Comune di Gubbio e la Provincia di Perugia, e i lavori di riqualificazione del Parco e del Villino sono regolamentati da una Convenzione tra le parti firmnata alla fine del 2023 per un importo complessivo di 213.000 euro. Ancora, però, il tutto è in fase di sviluppo, e per questo motivo giovedì 29 agosto alle ore 21 presso la Sala Ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana si terrà l’incontro “Insieme per la rinascita del Parco Ranghiasci”, aperto a tutta la cittadinanza: cittadini, associazioni, gruppi sociali, quartieri, tecnici, aziende.

L’incontro non verterà sul solo ascolto da parte della comunità, ma bensì su un confronto costruttivo di idee, un’unione di più punti di vista al fine di ricercare la migliore soluzione possibile sul futuro utilizzo del Parco e degli elementi che lo caratterizzano (Villino, scuderia, Torre San Luca, tempietto, ect.) rendendolo meta obbligata per turisti e per i cittadini stessi. Lo scopo dell’evento è infatti quello di valorizzare insieme le risorse che si hanno mediante una molteplicità di proposte ed idee per avere un quadro completo delle possibilità di utilizzo del Parco, che ha un potenziale infinito che negli anni passati non è però stato sfruttato quasi per niente.

L’amministrazione comunale, insieme all’Ufficio tecnico ed al progettista, valuterà successivamente con attenzione tutte le idee discusse e rappresentate, prendendo poi, nella piena autonomia, una decisione nel merito. Sarebbe una svolta significativa per un luogo verde la cui bellezza è spesso sottovalutata e che negli ultimi anni ha vissuto situazioni di forte degrado tra atti vandalici e scarsa manutenzione. Già nel 2016, inoltre, era stato effettuato un intervento di riqualificazione del Parco e del Villino, che ospitò la Scuola dei Mestieri e delle Professioni. Con questo nuovo intervento la speranza è quella di ridare vita e lustro ad un magnifico luogo verde incastonato nel centro storico eugubino. Che, nelle intenzioni della giunta, può diventare anche attrattiva turistica.