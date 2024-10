Parco e Cva, interventi a Montedoro e Trestina

CITTÀ DI CASTELLO – Decoro urbano, riqualificazione e potenziamento del verde pubblico in primo piano a Città di Castello. L’amministrazione comunale ha ottenuto dalla Regione il finanziamento di due interventi da 60mila euro che riguardano il parco di Montedoro, nel capoluogo, dove saranno investiti 30mila euro per l’adeguamento e il potenziamento delle attrezzature ludiche e dell’arredo. Al Cva di Trestina invece, dove l’Afor ha appena iniziato i lavori per altri 30 mila euro, sarà realizzato un parco pubblico attrezzato. Il progetto già in fase di attuazione nella frazione a sud del territorio comunale tifernate è lo step iniziale di un’opera di valorizzazione dello spazio che si trova tra via D’Aquino e via Unione Sovietica. A ulteriore supporto dell’intervento, l’amministrazione comunale ha destinato in questi giorni 4 mila 500 euro del bilancio dell’ente per la realizzazione di manufatti per l’installazione dell’impianto di pubblica illuminazione lungo il percorso pedonale.

Nel parco di Montedoro il Comune procederà al rinnovo e all’adeguamento normativo dell’area, ma anche al potenziamento dei giochi; sarà, inoltre, aumentata la presenza di alberi in prossimità delle aree gioco dei bambini, anche per renderle maggiormente fruibili in periodo primaverile-estivo. Il progetto prevede la fornitura e l’installazione di tavoli da pic-nic con sedute monoblocco che potranno essere utilizzati anche da persone con disabilità, in arrivo anche una palestra d’arrampicata per la fascia d’età dai 6 ai 14 anni e sarà sistemato un tavolo da ping-pong. Sempre nel capoluogo, l’amministrazione comunala ha affidato ad Afor 7 mila 500 euro di lavori per ripristinare la staccionata perimetrale delle due aree verdi attrezzate per i bambini che compongono i Giardini di Don Bruno, nel quartiere Graticole.