Parco della Rimembranza. La “nuova“ strada sterrata

Torna a splendere a Città della Pieve la strada sterrata del Parco della Rimembranza, chiusa a ottobre per permettere l’esecuzione degli interventi previsti nell’ambito della riqualificazione della pineta dell’Unità. "Per l’apertura completa della pineta, delle nuove aree giochi, dell’area sgambamento cani, del bocciodromo e dell’area fitness – fa sapere il Comune –, sarà necessario attendere Pasqua per permettere l’adeguato radicamento dell’erba che è stata piantumata". L’intera area è stata oggetto di un importante intervento di riqualificazione annunciato in ottobre, quando l’amministrazione comunale fece sapere che "La Pineta dell’Unità e il Parco della Rimembranza da tantissimi anni abbandonati, saranno finalmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione di 609mila euro totali, di cui 487mila euro da Psr. Le opere previste sono: lo studio e la cura del verde esistente; area sgambamento cani; area fitness; riprofilatura scarpata attorno al Monastero; installazione nuovi giochi; riqualificazione area giochi “parco“; realizzazione piccola area giochi sopra al campetto polivalente; campo da bocce; manutenzione dei sentieri in pineta; rifacimento scala di fianco alla tribuna del campetto polivalente; realizzazione videosorveglianza; relamping pubblica illuminazione; fornitura e posa arredo urbano, cestini, panchine; sostituzione staccionata da Viale Icilio Vanni al campetto polivalente. Un restyling completo a cui teniamo tantissimo – concludeva così la nota del Comune –: la nostra Pineta e il nostro Parco sono indubbiamente dei luoghi simbolo della nostra città e desideriamo diventino luoghi maggiormente fruibili, sicuri, con migliori servizi e nuove prospettive. Per grandi e piccoli. Presto i cittadini avranno un altro spazio rinnovato in cui trascorrere con più piacere e servizi il proprio tempo libero".