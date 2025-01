FOLIGNO Il parcheggio dell’ospedale al centro dell’interesse del Consiglio comunale. Il capogruppo del M5S, David Fantauzzi, ha presentato una interrogazione che sarà discussa nella seduta convocata il 30 gennaio alle 15. Il parcheggio dell’ospedale di Foligno, nel corso degli anni, è stato oggetto di diverse problematiche legate alla sicurezza. Nel corso del Consiglio saranno discusse altre tre interrogazioni. C’è l’atto della capogruppo di Fi Barbara Di Nicola in relazione ai fatti avvenuti all’Istituto di Sant’Eraclio il 29 novembre, in occasione dello sciopero generale. Poi c’è l’atto di sindacato ispettivo presentato da Maria Frigeri, di Patto x Foligno, che intende conoscere lo stato delle attività e della gestione del Centro di riuso in via Ezio Bartolomei. Il parcheggio dell’ospedale di Foligno era già stato al centro dell’attività amministrativa e delle polemiche. Nel 2022, per esempio, l’assessore regionale alla sanità Luca Coletto aveva risposto ad una interrogazione dell’allora capogruppo della Lega Stefano Pastorelli sulla sicurezza interna ed esterna dell’ospedale. In quella sede aveva annunciato l’installazione di telecamere di videosorveglianza interne, per monitorare gli ingressi, soprattutto negli spogliatoi dopo alcuni episodi incresciosi e gravi.