Parcheggi "protetti" intorno al Monumentale

CITTÀ DI CASTELLO – Il Comune effettuerà una serie di verifiche per andare a migliorare l’equilibrio tra gli spazi per la sosta libera e quelli riservati alle persone con invalidità nei parcheggi del cimitero monumentale dove saranno previsti anche gli stalli rosa. Non sarà aumentato il numero delle aree a disposizione della sosta. Ne ha parlato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Carletti in consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione del rappresentante del Psi Ugo Tanzi sui parcheggi del cimitero monumentale di Città di Castello. Il consigliere di maggioranza aveva segnalato l’opportunità di valutare "l’ampliamento dei parcheggi a servizio del complesso, che in alcune situazioni non offrono tutta la disponibilità che sarebbe necessaria. In particolare nel parcheggio nuovo a servizio dell’ala più recente del cimitero ci sono circa 40-50 posti per la sosta libera e due per gli invalidi, mentre non ci sono quelli rosa per le donne incinte". L’assessore Carletti ha spiegato che al momento non è previsto un ampliamento dei parcheggi: "Non ci sono aree individuate dal Prg aventi la necessaria destinazione urbanistica; abbiamo, comunque, abbastanza parcheggi al cimitero monumentale, si tratta di assicurare un equilibrio nella disponibilità di posti per persone con invalidità e prevedere gli stalli rosa, che al momento abbiamo realizzato essenzialmente vicino alle scuole e in prossimità di alcuni luoghi pubblici". Il consigliere Tanzi ha replicato ringraziando l’assessore e auspicando tuttavia che possa essere valutato in futuro un possibile ampliamento del posteggio a servizio dell’ala nuova del complesso.