Parcheggi gratuiti. Si replica nel week end

FOLIGNO - Le misure attivate dal Comune per incentivare lo shopping nel centro storico piacciono ai cittadini e ai commercianti e l’ente pubblico proroga la gratuità dei parcheggi anche per il prossimo fine settimana. Sarà ancora in vigore anche per venerdì 14 e sabato 15 febbraio, il provvedimento che consente agli automobilisti di parcheggiare gratuitamente negli spazi, gestiti direttamente dal Comune, dalle 17 alle 20. L’iniziativa è stata attivata già da fine gennaio e ha raccolto i favori degli operatori commerciali del centro che qualche settimana fa hanno incontrato l’amministrazione comunale chiedendo una proroga delle agevolazioni. Piace anche l’iniziativa della navetta gratuita per raggiungere le vie dello shopping. La gratuità dei parcheggi oltre a favorire le diverse attività commerciali nel particolare periodo dei saldi invernali agevola anche i bar per l’aperitivo in centro del fine settimana. Alcuni esercenti però invitano gli agenti della polizia locale ad incentivare i controlli nella zona di corso Cavour per far rispettare l’ordinanza sindacale che vieta il transito tra i pedoni di monopattini e bici lungo il corso fino a Porta Romana.