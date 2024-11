Parcheggi gratuiti per le feste. Ma solo tre ore venerdì e sabato

Non era come era stato richiesto, ma l’amministrazione comunale ha risposto, venendo incontro alle richieste dei Commercianti in merito ai parcheggi gratuiti per le festività natalizie. La Giunta, infatti, ha approvato una variazione temporanea delle modalità di fruizione dei parcheggi a pagamento direttamente gestiti dall’ente, consentendo agli utenti la possibilità di disporne gratuitamente dal 6 al 21 dicembre , limitatamente alle giornate di venerdì e sabato dalle 17 alle 20. Si lavorerà anche per allargare tale sgravio anche a gennaio, con l’arrivo dei saldi. L’iniziativa è nata su forte indicazione di Confcommercio, con cui è stata valutata la necessità di dare impulso nel periodo natalizio alle attività commerciali presenti nel centro storico. Intanto la città si sta gradualmente immergendo nell’atmosfera natalizia. L’accensione delle luminarie, inizialmente prevista per ieri, si terrà martedì ma Foligno è un fermento di iniziative, dalla pista sul ghiaccio alle giostre di piazza Matteotti, passando anche per tutto quello che preparano i cittadini nelle frazioni. Oggi, per esempio, s’inaugura la sesta edizione di ‘Aspettando il Natale a Cave’, il weekend che la Pro Loco della frazione folignate organizza oggi e domani per vivere a pieno la bellezza e la magia del clima natalizio. Sarà proprio questo l’evento che aprirà quest’anno tutti gli appuntamenti natalizi in città. Come sempre tante le attività in programma per l’iniziativa a Cave patrocinata dal Comune di Foligno: esposizione di prodotti tipici, hobbistica, idee regalo e artigianato, stand gastronomici; numerosi anche i momenti dedicati alle famiglie: l’ufficio di Babbo Natale dove i bambini potranno consegnargli di persona la propria letterina. Insieme agli elfi, invece, libero sfogo alla fantasia e alla creatività nei laboratori per realizzare strepitosi addobbi natalizi. Nelle due giornate, inoltre, intrattenimento con il Mago Lapone, con le sue performance di giocoleria, giochi di fuoco e bolle di sapone. Nel pomeriggio di domenica, poi, le vie del paese si riempiranno di musica e animazione con la Babbo Band. Come ogni anno, infine, nella chiesa di San Michele Arcangelo sarà riprodotto il presepe in movimento, realizzato grazie al prezioso contributo della parrocchia e della Pro Loco.

Alessandro Orfei