Parcheggi al Teatro Romano. Accordo Comune-vigili

Ancora novità per quanto riguarda i parcheggi a Gubbio. Nell’ultimo periodo è stata particolarmente sotto i riflettori l’area di sosta antistante il Teatro Romano. Il primo settembre, tramite una delibera, la Giunta aveva modificato "gli orari di vigenza dell’area di sosta a pagamento nel parcheggio antistante l’Area Archeologica del Teatro Romano – parte sterrata". Tuttavia, la delibera non era stata messa in atto dalla Polizia Municipale, che aveva sempre espresso il proprio parere, contrario alla decisione dell’amministrazione, perché il responsabile del servizio non ha dato seguito all’invito dell’esecutivo di "rimodulare gli orari di vigenza". Da qui si sono verificati diversi disagi, in particolare per i cittadini che si ritrovavano multati pur sicuri di avere la legge dalla loro parte, tanto da decidere di ricorrere al giudice di pace. Ora, però, l’allarme è rientrato e il sindaco Stirati e la sua vice Tasso annunciano il ritorno alla delibera originale, che prevede la sosta gratuita nei giorni festivi e feriali, salvo i periodi più “caldi” per la città da un punto di vista turistico.

"Siamo soddisfatti – comunica l’amministrazione – per la conclusione positiva di una vicenda che rischiava di farci affrontare contenziosi che avrebbero compromesso lo stesso utilizzo dell’area. Abbiamo trovato un punto di equilibrio grazie a una mediazione virtuosa che va nella direzione di interessi diversificati ma socialmente fondati: abbiamo saputo recepire le istanze di residenti e attività commerciali, degli operatori della casa di riposo e delle famiglie che accompagnano i figli a scuola".