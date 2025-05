Paolo Rossi ospite “all’improvviso“ di Encuentro

E’ Paolo Rossi (nella foto) l’ultima sorpresa della dodicesima edizione di “Encuentro“, la festa delle letterature in lingua spagnola che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno. Il popolare attore e comico è atteso a Castiglione del Lago lunedì 2 giugno alle 21 a Palazzo della Corgna dove sarà protagonista di un evento tra spettacolo, performance e incontro ad alto tasso di improvvisazione, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Rossi – già ospite di Encuentro nel 2019 con il suo poema epico comico per stand up La Jannacceide – va a completare un cartellone già ricchissimo di ospiti italiani e internazionali, come Nicola Lagioia, Pilar del Río, moglie di José Saramago, Jonathan Coe, Alessandro Barbero (in collegamento), Paco Taibo II, David Trueba, Marino Sinibaldi, Rodrigo Terrasa, Maria Fernanda Ampuero, Carlo Greppi e Tommaso Giartosio.

Ma non è l’unica novità del programma, in cui si segnala il forfait di Loredana Lipperini, che ha dovuto rinunciare a gran parte dei propri impegni delle prossime settimane per motivi personali: sempre lunedì 2 giugno, ma alle 11 alla Merangola, sul lungolago castiglionese, Valerio Moggia presenterà il suo libro “Il calcio è politica“ in dialogo con Mario Beretta, allenatore di calcio già in Serie A sulle panchine di Chievo, Parma, Brescia e Cesena. A seguire si terrà l’ormai tradizionale torneo di biliardino letterario di Encuentro, con le sfide tra gli ospiti del festival e coppie miste scrittori-pubblico, a iscrizione gratuita.