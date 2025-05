Paolo Feliziani al vertice della Fondazione Carispo

SPOLETO L’avvocato Paolo Feliziani (foto) è il nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto. È l’esito del consiglio direttivo che ha rinnovato gli organi sociali del cda della Fondazione per il prossimo mandato. La proposta del presidente uscente Dario Pompili è stata approvata all’unanimità e per acclamazione. Sono stati eletti il presidente Paolo Feliziani e i consiglieri Maria Letizia Angelini Paroli, Luciano Belli, Graziano Luzzi e Maria Antonella Proietti. Per il collegio dei revisori Piergiorgio Castellani presidente, Michele Cuozzo e Maria Cristina Lupi revisori effettivi e Laura Lupacchini e Alessandra Restucci, revisori supplenti. "Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il presidente Dario Pompili - per il totale apprezzamento da parte dell’organo di indirizzo della proposta da me formulata che risponde non solo alle indiscusse professionalità dei singoli, ma anche ai criteri ai quali devono ispirarsi le Fondazioni di origine bancaria". Nella stessa riunione è stato approvato sempre all’unanimità e per acclamazione il bilancio 2024. Significativ il risultato dell’avanzo d’esercizio di oltre 3 milioni di euro, con un rendimento pari al 6,3%; avanzo che ha contribuito ad aumentare il patrimonio netto che si è elevato a 78,5 milioni. Nel 2024 sono stati deliberati 91 progetti, "ciò è stato possibile grazie alla capacità della Fondazione di sapere cogliere i bisogni del territorio avendo stabilito un fruttuoso dialogo con enti e istituzioni".