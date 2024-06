Panicale, torna “Essere Insieme“ . Festival per educare all’inclusione

Un Festival per "educare all’inclusione". Per il secondo anno consecutivo la Pro Loco di Tavernelle con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Panicale organizza "Essere Insieme Festival", per promuovere la cultura dell’inclusione e valorizzare le diversità. L’edizione 2024 apre ufficialmente oggi alle 10:00 alla biblioteca intercomunale Ulisse. Dopo i saluti e gli interventi istituzionali, il primo incontro in programma è dedicato all’inclusione scolastica e al rapporto scuola-famiglia-società: intervengono Moira Sannipoli (Associata di Didattica e Pedagogia Speciale), Silvia Vecchini (Scrittrice), Anna Caffio (Coordinatrice progetto MSNA di Panicale) coordinate da Albana Muco (Docente). Per l’occasione si esibiscono Sabrina Dottori, Lorenzo Pallecchi e Andrea di Cintio. Si prosegue nel primo pomeriggio con il laboratorio espressivo di comunità dal titolo "L’ospite inatteso" a cura di Camilla Urso. La prima giornata si conclude con le attività ai giardini pubblici "Berardo Berardi": a partire dalle 18:00 l’incontro "Hip-hop & rap culture" che ha come protagonista il rapper-produttore e scrittore Amir Issaa, poi l’apericena in collaborazione con Gioventù Tavernellese, e infine live music e jam session, ossia uno spazio libero in cui coloro che amano rappare, suonare ed esibirsi possono mostrare il loro talento trovando già a disposizione strumenti e impianto audio-musicale. La seconda giornata, domani, inizia alle 10:00 con l’attività ludica "Scacchi per grandi e piccini" in piazza Mazzini. Prosegue con l’incontro "Libera: Associazione, Nomi e Numeri contro le mafie" presso la biblioteca intercomunale Ulisse a partire dalle 10:30 alla presenza di Walter Cardinali, Presidente del Coordinamento Regionale Umbria "Renata Fonte" e Ivonne Fuschiotto, Volontaria del Presidio Perugia.