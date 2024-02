’Panettieri in gara’, Cecchini 1958 eletto "Forno delle meraviglie"

PERUGIA – È stato Giorgio Cecchini, proprietario del Forno “Cecchini dal 1958” di Marsciano, a vincere l’ultima puntata de “Il Forno delle Meraviglie. Panettieri in gara”, il programma tv di Real Time dedicato alla panificazione condotto da Fulvio Marino, responsabile delle panetterie di Eataly. Ad ogni puntata della trasmissione tre forni della stessa regione si sfidano a colpi di farina per vincere il premio di 1500 euro in gettoni d’oro. Questa è stata la volta dell’Umbria che ha visto protagonisti, oltre a Cecchini, il “Panificio Baldinucci” di Gubbio e il “Forno Mulino Buccilli” di Spello. La competizione ha riguardato tre prove: una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa. "Abbiamo presentato i prodotti che proponiamo abitualmente al negozio: dal dolce al salato con i vari tipi di pane, pizza, focacce, cornetti, brioche e dolci della tradizione umbra – ha raccontato Cecchini – E’ stata un’esperienza emozionante".