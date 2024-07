’Palude’ davanti al bar: "Perdita d’acqua da mesi. I rattoppi non bastano"

"Qui davanti c’è una perdita d’acqua che va avanti da mesi. Sono venuti sei o sette volte a mettere rattoppi, ma la palude che si forma davanti al locale ricompare subito. A parte lo spreco di risorse idriche, è una situazione che crea problemi a noi e ai clienti, sia per l’accesso al bar che per i tavolini esterni". A parlare è Cristian Fioretti, titolare del bar ’Why Not’ di via Deruta, a San Martino in Campo. "Servono interventi risolutivi, ma Comune e Umbra Acque si rimpallano le competenze".