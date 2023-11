Palo si abbatte su auto. Sfiorata la tragedia

UMBERTIDE – È andata bene e tutto si è risolto senza danni alle persone, ma lo spavento è stato tanto perché è stata davvero sfiorata la tragedia. Involontario protagonista un automobilista che mentre a bordo della sua Fiat Panda stava percorrendo una strada sterrata nella campagna di Migianella, nell’umbertidese, ieri ha dovuto fare i conti con un palo della linea telefonica Telecom che, forse a causa del forte vento, si è abbattuto sulla sua vettura. Per l’automobilista per fortuna nessun danno; peggio invece è andata all’automobile, colpita nella parte posteriore tra il tetto ed il lunotto che è andato in pezzi. Il pesante palo è rimasto a mezz’aria parte poggiando a terra e parte ancora attaccato ai fili che lo hanno tenuto sospeso. Sotto, ammaccata in varie parti e con il vetro posteriore distrutto, la Fiat Panda. Sul posto stante la delicatezza della situazione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Città di Castello che, motosega in mano, hanno provveduto prima a tagliare e poi a rimuovere il palo, liberando la strada e riattivando la circolazione, dopo aver controllato la sicurezza della’area. I collegamenti telefonici della zona non avrebbero risentito del danno.

Per i Vigili del fuoco tifernati c’è stato anche un altro impegno recente: quello della partecipazione alle due giornate di mantenimento del modulo interregionale Usar Medium (Urban Search and Rescue) di Abruzzo-Marche-Umbria, che si è svolto al campo macerie del distaccamento di Città di Castello in collaborazione con il personale del 118 Umbria e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo. In programma varie esercitazioni: dal sollevamento di carichi, al taglio di acciaio e cemento, alla ricerca strumentale con telecamere e geofoni, fino alla manovra completa di estrazione di persone incastrate sotto le macerie.