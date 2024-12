FOLIGNO L’allenatore folignate Daniele Santarelli sempre più in alto nel mondo della pallavolo femminile mondiale. L’ultima perla che va ad incrementare la ‘bacheca’ degli allori di Santarelli è la conquista del terzo titolo mondiale arrivato ieri l’altro da Hangzhou, dalla lontana Cina, dove il tecnico è riuscito a regalare alla Imoco, la società di pallavolo femminile plurivittoriosa di Conegliano, il terzo titolo mondiale per club. Titolo che arriva dopo quelli già in bacheca conquistati nel 2019 e 2021. Un’ altra gloriosa pagina del volley in rosa, che Santarelli è riuscito a scrivere nel giro di tre competizioni. L’ultimo alloro, come detto, è arrivato ieri l’altro dalla Cina dove la Imoco Conegliano ha battuto 3 - 0 in finale la squadra cinese Tianiig Bohai Bank. Tre set perfetti a coronamento di una prestazione d’oro delle ragazze di Santarelli. Alloro mondiale per Santarelli e la Imoco Conegliano arrivato a conclusione di un’altra delle tante stagioni di prestigio dopo che l’allenatore folignate in passato aveva vinto un altro mondiale alla guida della Nazionale della Serbia. Titoli che si aggiungano ai tanti trofei collezionati da Santarelli: 2 Champions League, 6 Scudetti, 5 Coppa Italia e 7 Supercoppa. A livello di Nazionale vanta anche un titolo europeo sulla panchina della Turchia e un oro in Coppa del Mondo.

C.Lu.