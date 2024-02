Palio del Cupolone, si parte. Moreno Massucci presidente. I Rioni presentano le scene

Scalda i motori il Palio del Cupolone che, in occasione della recente festa di sant’Antonio Abate, ha presentato l’organigramma e anche i temi che caratterizzeranno i tre rioni – Fornaci, Ponte Rosso, del Campo - in occasione della manifestazione 2024. Presidente dell’ente che presiede il Palio è Moreno Massucci, il vice è Pietro Tosti, segretario Pietro Mariottini, tesoriere Francesco Chioccioni; consiglieri Roberto Catanossi, Giorgio Strada, Daniele Fucili, Mauro Baglioni, Gianluca Bartolucci, Marta Busti, Massimo Pizziconi, Federica Pozzoli. Nuova formazione dell’ente Palio presentata dal confermato presidente Massucci in una sala gremita da rionali e angelani.

Il direttore artistico, Susanna Tartari, ha poi rimarcato le potenzialità di un evento che rievoca il XIX secolo, attraverso le espressioni artistiche che vengono realizzate in J’Angeli 800. Infine, i rappresentanti dei Rioni hanno presentato, in anteprima, i temi delle Scene sui quali i rioni si affronteranno questa estate. Il Rione Fornaci del capitano Catanossi proporrà uno spettacolo pieno di personaggi emblematici e con una tematica affascinante e misteriosa nel segno di Dominae Herbarum. Il Rione Ponte Rosso del capitano Strada, presenterà una storia di amicizia, di trasformazione e cambiamento sullo sfondo storico dell’assisano Hotel Subasio e delle persone e personalità che lo hanno vissuto e visitato. Infine il Rione del Campo ha incentrato la scena sul viaggio, sulle evoluzioni dell’Ottocento che hanno permesso una nuova mobilità, suggerendo una storia in movimento che "passa" anche per Santa Maria degli Angeli. Deciso anche che "La Locanda Posta e Cavalli", comunemente chiamata Taverna, nell’edizione 2024 sarà gestita direttamente dall’Ente e dai tre Rioni.