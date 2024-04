Palio del Cupolone show. Nuova immagine nazionale

S. MARIA DEGLI ANGELI – Operazione ‘immagine’ per il Palio del Cupolone che, a giugno, vivrà l’ottava edizione: si punta ad ampliare la comunicazione e meglio fare conoscere, oltre i confini regionali, una manifestazione - "J’Angeli ‘800 - Palio del Cupolone - legata al periodo ottocentesco e che aspira ad essere punto di riferimento per manifestazioni legate a tale ambito storico. Quest’anno l’immagine simbolo che accompagnerà la manifestazione – la visual identity - è stata realizzata da FMT Agenzia Pubblicitaria di Giacomo Fioroni, azienda del territorio, consolidata ormai da anni nell’ambito della comunicazione, in particolare da Daniele Benincasa e Chiara Battistoni. L’immagine richiama i colori e i simboli identificativi dei tre Rioni - del Campo, Fornaci, Ponte rosso - inseriti all’interno della piazza di fronte al Palazzo del Capitano del Perdono. Nel cuore della cittadina che, da centro poverissimo, si ritrova ad essere, proprio nel corso del diciannovesimo secolo, fulcro di pellegrinaggi e scambi economici, soprattutto grazie alla fiera del perdono. Intervenuti alla presentazione il direttore artistico Susanna Tartari, al suo secondo anno al timone della rievocazione storica angelana, e i rappresentanti dell’Ente Palio 2024, guidato dal presidente Moreno Massucci e dal coordinatore Gianluca Bartolucci. Per l’amministrazione comunale di Assisi ha partecipato l’assessore municipale alla cultura. Il visual sarà, quindi, il filo conduttore che accompagnerà le dieci giornate del festival rievocativo del Palio del Cupolone, dal 14 al 23 giugno 2024, e verrà utilizzato per tutta la cartellonistica e l’oggettistica a promozione dell’evento.