Palio de San Michele, il clou. In piazza Mazzini la ‘lizza’ e la proclamazione del vincitore

È il giorno più atteso, stasera tutti in piazza Mazzini per la ‘lizza’ e soprattutto per la proclamazione del rione vincitore fra Moncioveta, Portella, San Rocco e Sant’Angelo, atto finale della sessantunesima edizione del Palio de San Michele. Dopo le sfilate della settimana scorsa, dopo i giochi fra i rioni, la lizza di questa sera da sempre rappresenta uno dei momenti più attesi: una gara di corsa a staffetta, disputata da quattro atleti per ciascun rione la sera, su un circuito di 400 metri di lunghezza. Poi l’attesa per i conteggi, i verdetti relativi alle sfilate e l’assegnazione del Palio.

Detto che ieri sera si è svolto il minipalio, l’altra sera si è registrato il trionfo del Rione Sant’Angelo che, nei giochi in piazza, ha concesso il bis dopo il successo dello scorso anno, vincendo al fotofinish con 12 punti (primo nel tiro alla fune e nel puzzle, ultimo nella corsa con il sacco e nel palo della cuccagna), davanti a San Rocco e Portella appaiati a quota 11, ma con i verdi che sono stati premiati dalla sorte. Ultimo a 10 punti il rione Moncioveta. Venerdì oltre alla celebrazione eucaristica e la processione in onore del patrono cittadino, verrà assegnato alle ore 16, nell’auditorium Sant’Angelo - il premio "San Michele d’Oro" 2023 conferito quest’anno ad Andrea Ranocchia, bastiolo, campione del calcio azzurro. Con il riconoscimento l’amministrazione comunale e la commissione apposita che ha lavorato sulle candidature presentate, intendono esprimere nel giorno della festa patronale, il proprio riconoscimento a Andrea Ranocchia per i successi conseguiti nella carriera professionale impegnandosi con dedizione nella pratica sportiva, con un evento che si terrà alle), alla presenza di tutti i concittadini che vorranno essere presenti a festeggiarlo.