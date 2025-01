Palestra di Balanzano. Nuova gestione. Associazioni a confronto

Le associazioni di Ponte San Giovanni ancora in prima linea per tutelare il territorio e garantire i migliori servizi alla cittadinanza. Trai i temi più caldi c’è la futura gestione della palestra di Balanzano. Un confronto necessario e inderogabile visto che le realtà sportive dovranno lasciare la palestra di via Benucci, dove svolgono la loro attività, a causa di una diversa destinazione d’uso della stessa in quanto proprietà privata. Lo Skating Club ha infine chiesto fuori della struttura una piattaforma per una migliore preparazione dei propri atleti.