“Palestra delle emozioni“, carico di solidarietà per i bimbi del Malawi

"La solidarietà non si misura a peso, ma in questo caso il peso serve a rendere ragione dello sforzo solidale". L’associazione “Palestra delle emozion“ presenta così l’iniziativa a sostegno dei bambini del Malawi. Lunedì dall’Altotevere è partito un container con un carico di 172 quintali di merce: nello specifico sono stati inviati 140 quintali di pasta, 15 quintali di biscotti, 7 quintali di olio, 5 quintali di marmellata, 2 quintali di sale e mezzo quintale di caramelle, oltre ad un migliaio di quaderni, mille 500 tra penne e matite, gomme, temperini, una macchina da cucire, fili e stoffe colorate, alcuni flauti e un pallone da calcio. "Ringrazio di cuore – dice Iris Valorosi, presidente dell’associazione – chi ha contribuito all’iniziativa: aziende, scuole e singoli cittadini". In virtù dell’opera di sensibilizzazione svolta da volontari, sono state coinvolte le scuole dell’infanzia di Grumale e Piosina, le scuole di Pistrino e la comunità della frazione di Gioiello oltre a numerosi cittadini.